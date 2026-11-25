След решението на ОИК – Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев от поста му днес са организирани протести в няколко града. Те се провеждат под надслов „Долу ръцете от демокрацията“.

Според проверката на комисията Коцев е отсъствал от работа общо 107 работни дни в периода от началото на 2025 г. до 11 ноември същата година. ОИК обаче не признава документите, удостоверяващи причините за 33 от тези дни. Така според комисията от 15 септември 2025 г. Коцев не е разполагал с основателен документ, с който да оправдае неявяването си на работа.

От „Продължаваме Промяната“ определят отстраняването като политически удар и твърдят, че зад него стоят местни икономически интереси, а Асен Василев посочи конкретно Даниел Славов – Дънката и ТИМ.

Премиерът също критикува начина, по който мандатът е прекратен, с аргумента, че така се поставя под съмнение волята на избирателите.

Припомняме, че Коцев беше арестуван на 8 юли и освободен на 28 ноември.