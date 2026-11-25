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Очаква се днес съдът в Бургас да разгледа мярката за неотклонение на шофьора, обвинен в причиняването на катастрофа със скорост от 251 км/ч при максимално разрешена скорост от 140 км/ч. При инцидента на автомагистрала „Тракия“ живота си загуби 62-годишна жена.
В хода на разследването е установено, че автомобилите на обвиняемия и загиналата са се движили в една и съща посока, като колата на мъжа е застигнала и ударила отзад автомобила на жената.
От прокуратурата вече съобщиха, че ще бъде предприета процедура по отнемане на шофьорската му книжка.
Редактор: Станимира Шикова