Районният съд в Пазарджик осъди инфлуенсъра Стоян Колев на година и четири месеца лишаване от свобода. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим заради агресивно шофиране след употреба на кокаин и последвали хулигански прояви.

Освен ефективната присъда 39-годишният мъж е лишен от право да управлява автомобил за срок от две години и шест месеца. Наложена му е и глоба от 1022 евро. Съдът постанови също да заплати равностойността на автомобила, който е управлявал - 30 000 евро, тъй като колата е собственост на лизингова компания.

След заседанието Колев отказа да коментира присъдата пред журналисти. Адвокатът му Кристиан Мирчев определи наказанието като прекалено тежко и обяви, че ще го обжалва пред Окръжния съд.

Според защитата присъдата се разминава със съдебната практика по сходни случаи, при които са налагани по-леки наказания. Мирчев заяви още, че клиентът му е осъзнал постъпката си и вече е прекарал близо пет месеца и половина в ареста.

Как се стигна до случая на магистрала „Тракия“

Припомняме, че до инцидента от 16 юни на автомагистрала „Тракия“ се стигна, след като Стоян Колев шофирал агресивно, движел се опасно близо до останалите автомобили, присветвал на водачите и размахвал пневматична пушка през прозореца на колата. По-късно беше установено, че е управлявал автомобила след употреба на кокаин.

На 19 юни срещу него беше повдигнато и обвинение за хулиганство заради непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик. Проявата е станала след решението той да остане за постоянно в ареста.

В края на август Колев се появи в социалните мрежи и зачви, че се намира в чужбина. На 5 септември испанските власти задържаха инфлуенсъра във Валенсия по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Арестът стана по време на едно от излъчванията на Стоян Колев на живо в социалните мрежи.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжния съд в Пазарджик в 15-дневен срок.