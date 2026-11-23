Финландия е привикала руския посланик заради руската агресия срещу Украйна и зачестилите удари по цивилни обекти. Това съобщи финландското Министерство на външните работи в публикация в социалната мрежа X.

„Ние категорично осъждаме незаконната агресивна война на Русия и засилващите се удари срещу цивилни цели в Украйна“, посочват от ведомството. Хелзинки изразява солидарност с Дания, Полша и останалите си европейски партньори.

В отделна публикация финландското външно министерство определя действията на Москва в Европа като „опасни и безразсъдни“ и заявява, че те са неприемливи.

Finland has summoned the Russian Ambassador. We strongly condemn Russia's illegal war of aggression and its escalating strikes against civilian targets in Ukraine. We stand in solidarity with Denmark, Poland and our other European partners. — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) November 23, 2026

Повод за допълнително безпокойство е и предполагаемо нарушение на финландското въздушно пространство от руски хеликоптер в събота. Случаят се проверява от финландските власти.

От външното министерство подчертават, че Украйна има право да се защитава срещу руската агресия, и призовават Москва да прекрати войната.