Бордът на директорите на американския технологичен гигант Nvidia възстанови Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор и президент на компанията. Решението влиза в сила незабавно и е взето единодушно, съобщава "Би Би Си".

Председателят на борда Харви Джоунс заяви, че членовете му смятат Хуанг за най-подходящия човек да ръководи Nvidia и че завръщането му е в интерес на акционерите, служителите, партньорите и клиентите.

В изявление, публикувано на сайта на компанията, Хуанг заяви, че е почетен от възможността отново да застане начело на един от най-влиятелните технологични производители в света.

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026

„Приемам тази отговорност с най-голямо смирение и с подновена отдаденост“, посочва той. Хуанг благодари на борда, служителите, акционерите и партньорите на Nvidia, както и на семейството си за подкрепата. „Нямам търпение да се върна на работа“, добавя той.

Решението е изненадващ обрат, след като само седмица по-рано Nvidia категорично отхвърли възможността Хуанг да бъде възстановен на поста.

След оттеглянето му временното ръководство пое Коулет Крес. Тя увери инвеститорите, че дейността на компанията продължава нормално, а самият Хуанг заяви, че би бил поласкан от възможността отново да я ръководи.

Оттеглянето му последва разкрития за предполагаеми извънбрачни връзки, включително с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване. Новината предизвика сътресения около компанията и доведе до загуба на стотици милиарди долари от пазарната ѝ оценка.

В изявлението си Nvidia уточнява, че при вземането на решението бордът е получил становища от високопоставени представители на американското правителство. Според компанията завръщането на Хуанг не представлява риск за националната сигурност на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп също приветства възстановяването на Хуанг начело на Nvidia. В публикация в социалната си мрежа Truth Social той определи решението като „правилно и уместно“.

Страната се нуждае от лидерството на Дженсън в Nvidia, за да гарантира успеха и просперитета не само на компанията, но и на американската икономика Доналд Тръмп

Той заяви още, че американското правителство няма основания да смята, че завръщането на Хуанг създава рискове за националната сигурност, и го нарече „голям патриот и национално богатство“.

Инвеститорите реагираха положително на новината. Около 15 минути преди началото на търговията на фондовите пазари в Ню Йорк акциите на Nvidia поскъпнаха с близо 30% в предварителната търговия. Това идва след няколко седмици на сериозни загуби за компанията.

Завръщането на Хуанг има значение и за цялата индустрия за изкуствен интелект. Под негово ръководство Nvidia се превърна в един от основните двигатели на бума в разработването и внедряването на AI технологии.

Компанията изгради широка мрежа от финансови и бизнес отношения с фирми като Meta, SpaceX и OpenAI. Освен че продава чипове на своите клиенти, Nvidia инвестира в компании от веригата на доставки и предоставя финансиране под формата на заеми.