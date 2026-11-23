Два изтребителя F-16 на румънските Военновъздушни сили бяха вдигнати във въздуха снощи заради засечени въздушни цели източно от украинския Змийски остров в Черно море. Това предаде агенция „Аджерпрес%, като се позова на Министерството на националната отбрана. Изпратено бе и предупреждение към населението в северната част на румънския окръг Тулча чрез системата Ro-Alert.

Въздушната тревога е била прекратена в 21:15 ч. местно (и българско) време, като не са регистрирани прониквания в националното въздушно пространство.