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Руският товарен кораб „Спарта 2 “, ударен от дронове в Балтийско море, вече е изтеглен от финландските териториални води. Това потвърди президентът на Финландия Александър Стуб.
Плавателният съд беше атакуван в събота, след което се запали и навлезе във финландски води. Според финландската армия зад удара вероятно стои Украйна. В гасенето на пожара се включиха екипи от Финландия, Естония и Русия. Всички 16 души на борда бяха евакуирани, един е леко ранен. Стуб заяви, че последиците от войната в Украйна вече се усещат и в региона на Финския залив.
Редактор: Габриела Павлова