Щафетни едночасови стачки в седем ключови държавни институции започва синдикатът на административните служители „Подкрепа“.

Поводът - ниско заплащане, нарастващи разлики във възнагражденията и неравнопоставено третиране на служителите в държавната администрация.

В протеста се включват служители от Агенциите за социално подпомагане и по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.

Стачните действия ще се проведат поетапно от 23 ноември до 1 декември в София и други градове на страната. Основното искане на синдиката е за увеличение на заплатите с 350 евро фиксирана месечна сума.