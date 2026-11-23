Снимка: БГНЕС, архив
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Щафетни едночасови стачки в седем ключови държавни институции започва синдикатът на административните служители „Подкрепа“.
Поводът - ниско заплащане, нарастващи разлики във възнагражденията и неравнопоставено третиране на служителите в държавната администрация.
В протеста се включват служители от Агенциите за социално подпомагане и по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.
Стачните действия ще се проведат поетапно от 23 ноември до 1 декември в София и други градове на страната. Основното искане на синдиката е за увеличение на заплатите с 350 евро фиксирана месечна сума.
Редактор: Цветина Петкова