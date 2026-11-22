Трите летящи обекта, паднали в петък сутринта в югоизточната част на Полша, са били крилати ракети Х-101, произведени неотдавна в Московска област. Това съобщи прокуратурата в Люблин, която води разследването.

Предварителният анализ на фрагментите, открити в Нови Липовец във войводство Люблин, както и в Рудник и Молодич във войводство Подкарпатие, е установил, че и трите ракети са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в завод в град Дубна, Московска област.

От прокуратурата уточниха, че експертизите продължават.

Падането на обектите, последвано поне в един от случаите от експлозия и пожар, не е причинило жертви или ранени. Първоначално полските власти предполагаха, че става дума за две ракети и един реактивен дрон.

Полският премиер Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заявиха, че инцидентът може да представлява руска „провокация”, тъй като е съвпаднал с провеждането в Полша на военни учения на т.нар. „Коалиция на желаещите”, обединяваща западни държави, подкрепящи Украйна срещу Русия.