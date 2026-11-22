Директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън заяви, че руският президент Владимир Путин „не е приятел на Америка, когато става въпрос за Украйна”.

„Той не е приятел на Америка по отношение на Украйна. Изобщо не е”, каза Клейтън. Той обаче добави, че използването на думата „приятел” може да бъде разбираемо в контекста на разговорите между лидерите на трите най-големи ядрени сили в света – САЩ, Русия и Китай – по време на неотдавнашната среща на върха в Китай.

Изявлението беше направено няколко дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп говори в по-топъл тон за руския лидер. В четвъртък Тръмп защити думите си с аргумента, че „е по-добре да имаш за приятел, а не за враг човек с 4000 ядрени оръжия”. На следващия ден обаче той отказа да каже дали Путин е приятел на САЩ като цяло: „Не мога да говоря от името на Америка.”

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. и в момента контролира около една пета от украинската територия. Путин не е дал знак, че е готов да се откаже от искането си Украйна да предаде целия Донбас в замяна на мирно споразумение.

Коментарите на Тръмп предизвикаха критики сред европейските съюзници на Киев. Полският премиер Доналд Туск заяви, че „Путин не е наш приятел и никога няма да бъде”.

Клейтън предупреди още, че американците трябва да очакват нови технологични сривове и прекъсвания на услуги, докато държавни институции и частни компании подменят остарелите си системи. „Като част от този процес на модернизация ще има грешки, пропуски и прекъсвания на услугите. Това ще се случва”, добави той.

По думите му обновяването на системите е необходимо както за подобряване на производителността, така и за укрепване на киберсигурността, тъй като старите инфраструктури трудно се справят със съвременните технологични натоварвания.

През последните седмици САЩ бяха засегнати от поредица от технически проблеми, включително временно национално спиране на въздушния трафик, срив в услуги на „Майкрософт”, проблеми в няколко големи банки и временно прекъсване на мрежата на Агенцията за национална сигурност.

Клейтън повтори оценката си, че тези инциденти не са резултат от координирани или държавно подкрепяни атаки, а са свързани с процеса на технологично обновяване.

Той отказа да коментира подробности по отделни съобщения за кибератаки срещу ФБР и американското министерство на земеделието.