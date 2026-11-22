На 18 юли 2012 г. атентатор самоубиец взриви бомба до автобус с израелски туристи на летище Сарафово, при което загинаха седем души – петима израелци, българският шофьор и самият извършител, а десетки бяха ранени. Историята днес оживява в игралния филм „Парчета живот” на журналиста, режисьор и продуцент Севда Шишманова, която разказа за създаването му в предаването „На фокус” по NOVA.

Осем години след началото на работата по проекта и две седмици след последните снимки в Израел филмът „Парчета живот” вече е в етап на постпродукция и монтаж, а очакванията са да излезе през 2028 г. Лентата проследява 24 часа преди атентата от 18 юли 2012 г., при който загинаха седем души, сред които петима израелски туристи и българският шофьор на автобуса.

Шишманова разказа, че историята на българския шофьор – в ролята влиза Захари Бахаров – е водеща във филма, а в образа на следователя е Самуел Финци. Участват още Калоян Трифонов като следствения фотограф и Ахмет Юмер в ролята на терориста. Режисьорът подчерта, че целта на филма е да противопостави ценността на човешкия живот на политиката и поляризацията, припомняйки, че от същата бомба редом с израелските туристи е загинал и български шофьор мюсюлманин. По думите ѝ след 7 октомври 2023 г. и операциите в Газа снимките в Израел са били отлагани, а актьори се е налагало да бъдат сменяни в последния момент.

В разговора за международната сигурност Шишманова предупреди, че войната вече не е далеч от България, а в Черно море и в нашите териториални води има реални рискове от дронове и инциденти. Тя определи позицията на българското правителство спрямо руските атаки като „неразбираема” и „ненужна” с нейната „двоякост”, като посочи, че за една нация е ключово ясно да назовава откъде идва заплахата.

Според нея, докато Гърция преговаря с Израел за противоракетен щит по модела на „Железния купол”, а Турция обяви планове за нова база в Черно море, България има нужда от политически консенсус за модерна доктрина за сигурност в рамките на НАТО и от технологично оборудвана армия, вместо да купува въоръжение „на парче”.

„В България хората нямат усещането, че тяхната държава може да ги защити”, подчерта тя.

Шишманова коментира и подкрепата си за Илияна Йотова на изборите, която предизвика изненада сред десните избиратели. Тя направи ясно разграничение между позиция и партийна агитация.

„Подкрепата е едно, участието в кампанията и в пропагандата е нещо съвсем различно. Аз останах дотам, докъдето я подкрепих”, заяви журналистът.

По думите ѝ от дългогодишния си опит в отразяването на президентската институция знае, че тя неизбежно се превръща в мажоритарна и в коректив на управляващите – както при Желю Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов. Конкретният сигнал, който я е убедил да подкрепи Йотова, е било решението ѝ при избора на служебен премиер.

„Към онази дата за мен това беше много важно решение, което тя взе за назначаването на служебния премиер, който след това се оказа неин опонент. Това за един ляв човек е гигантски скок в начина на мислене”, обясни Шишманова и добави, че в толкова разделено общество е важно да има диалог там, където не се очаква.

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