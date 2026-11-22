Близо две седмици след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ предстои изписването на един от най-сериозно пострадалите при инцидента. Лекарят инфекционист от бургаската детска болница „Света Анастасия“ ще напусне лечебното заведение в понеделник сутринта, след като претърпя няколко операции и продължително лечение заради тежки фрактури на крайниците.

При трагичния инцидент на 10 ноември загинаха 13 души, а общо 51 ранени бяха приети за лечение в болници в Бургас, Сливен и Ямбол. Впоследствие двама от тях бяха транспортирани до лечебни заведения в София.

Под лекарско наблюдение остават трима от пострадалите - двама в Бургас и един в Сливен. След изписването на бургаския медик в МБАЛ „Сърце и Мозък“ ще остане на лечение единствено 62-годишен румънски гражданин. Мъжът е получил тежка гръдна травма при катастрофата и първоначално е бил настанен в реанимация, поставен на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.

Състоянието му вече позволява той да бъде преместен в отделението по гръдна хирургия, където продължава възстановяването му. „В момента тече неговото възстановяване, дихателна рехабилитация“, обясни пред NOVA д-р Димо Митев, хирург в отделението по гръдна хирургия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ - Бургас.

По думите му жизнените функции на пациента постепенно се възстановяват, а лечението на пострадалия лекар инфекционист ще продължи в извънболнични условия.

В сливенската болница продължават грижите за мъж, получил тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата. Той остава под наблюдение в отделението по реанимация. След предстоящото изписване на бургаския лекар броят на пострадалите, които все още се нуждаят от болнично лечение, ще намалее до двама.