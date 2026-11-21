Липсата на категорична реакция от страна на българските институции след поредицата от атаки срещу търговски кораби в Черно море създава условия за спекулации, а последствията за икономиката на страната стават все по-сериозни. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Той коментира още възможностите на България за противодействие на дронове, увеличението на стойността на сделката за придобиване на 57 самоходни гаубици, състоянието на публичните финанси, избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и предложенията за промени в Конституцията.

Според Гаджев липсата на официална информация за произхода на дроновете, атакували търговски кораби в българската изключителна икономическа зона, задълбочава несигурността и създава предпоставки за противоречиви интерпретации.

„До момента, до който няма ясна реакция от страна на българската държава, се стига до спекулации. Едните ще кажат, че дроновете са руски, други ще кажат, че не е вярно – украински са. Това не води доникъде. Стоим на едно и също място и нещата не се развиват добре за България“, заяви депутатът.

Той направи паралел с инцидентите в Балтийско и Северно море, при които беше повредена подводна комуникационна инфраструктура. По думите му организираният отговор на държавите в региона е ограничил подобни действия. „Това са опити под нивото на истинска атака да се провери готовността и да се разрушат или най-малкото да се разстроят икономиките на европейските държави. Сега новата лаборатория е Черно море“, посочи Гаджев.

Според него липсата на отличителни знаци върху използваните дронове е част от характера на хибридните заплахи. Тяхната идентификация обаче е възможна чрез анализ на конструкцията, силуета и техническата документация.

Гаджев заяви още, че в руски военни информационни канали открито се обсъжда ограничаване на морския търговски трафик към България и Румъния. „А това, ако не е заплаха за България, кое е?“, попита депутатът.

Гаджев предупреди, че последствията от несигурността в Черно море далеч надхвърлят сферата на отбраната. По думите му намаляването на търговския трафик и поскъпването на застраховките на плавателните съдове оказват пряко влияние върху икономиката. Той се позова на информация, представена по-рано от особения управител на „Лукойл“, според която разходите за застраховка и курс на един танкер са нараснали от около 250 хил. долара през юли до над 2 млн. долара през септември.

Според депутата подобно увеличение на транспортните разходи не благоприятства понижаването на цените на горивата в България.

Ограничаването на корабоплаването в Черно море може да има последствия и извън Европа. Гаджев припомни, че регионът е ключов маршрут за доставките на пшеница за Северна Африка, а продължителното нарушаване на търговските връзки би могло да създаде допълнителни хуманитарни рискове.

Депутатът коментира и демонстрацията на система за противодействие на дронове, при която беше засечена птица вместо безпилотен апарат. Според него инцидентът показва колко трудно е съществуващите отбранителни технологии да отговорят на бързото развитие на безпилотните системи. „Няма съвършени системи в момента. Технологията се развива толкова бързо, че много трудно се наваксва“, заяви Гаджев.

Той обясни, че ефективното противодействие на дронове не трябва да се основава единствено на радарно наблюдение, а да съчетава различни технологии, включително визуално наблюдение и радиоразузнаване. Според него България е пропуснала възможността да използва практическия опит, натрупан във войната в Украйна, за развитието на собствените си отбранителни способности.

„Умните държави работят с една от двете страни, за да видят разработките, да видят как се развиват в реално време бойните действия и кое може да се използва, за да изградят собствените си технологии. А ние точно това се отказахме да правим“, коментира депутатът.

Гаджев подчерта, че противодействието на безпилотните апарати не означава непременно тяхното физическо унищожаване. Сред възможностите той посочи и използването на средства за радиоелектронна борба.

Депутатът разкритикува и аргументите, свързани с националната принадлежност на атакуваните кораби и отговорностите на държавите, под чиито флагове плават те. Той посочи, че в международното корабоплаване собствеността на даден плавателен съд невинаги съвпада с държавата, в която е регистриран.

Като пример Гаджев заяви, че около 90 кораба са българска собственост, но само около 60 от тях плават под български флаг. По думите му Турция реагира остро на нападенията срещу кораби, собственост на турски компании, и вече е отправила предупреждения както към Киев, така и към Москва. „А на нас ни се вадят от девет кладенеца вода да ни се обясни как не може да се свърши работа“, заяви депутатът. „Ако човек иска да свърши работа, може да намери как, а не да ни се обяснява как не може“, допълни той.

Христо Гаджев уточни, че ГЕРБ-СДС не оспорва необходимостта от придобиването на нови самоходни гаубици за Българската армия. Критиките на формацията са насочени към увеличението на стойността на проекта и прозрачността при сключването на договорите.

„Проблемът не е в самите гаубици. Гаубици за Българската армия трябват. Това е нещо, което е планирано от доста време, включително от предходното правителство. Така че проектът в тази връзка е правилен“, заяви той.

Според депутата през юли, когато проектът е бил включен във финансовата рамка, прогнозната му стойност е била 650 млн. евро, докато одобрената през ноември сума достига 686 млн. евро. „Какво се е променило с 36 млн. евро от юли до ноември? Малко странно. Не са малко пари“, коментира Гаджев.

Другият въпрос, който той постави, е свързан с договорите с частни компании на обща стойност около 280 млн. евро, съпътстващи основното споразумение с френското правителство. Според него тези договори не подлежат на същите механизми за парламентарен и обществен контрол като междуправителственото споразумение. „Няма да бъдат внесени за ратификация, няма да бъдат публични. Как точно са формирани тези цени – това нас ни притеснява“, посочи депутатът. Гаджев настоя за максимална прозрачност при реализирането на проекта и разходването на средствата.

Гаджев коментира и избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, като постави под въпрос резултатите от многобройните съдебни реформи през последните години. „Съдебната система е една от най-реформираните системи в държавата. Доволни ли сме от резултата от толкова реформи? Мисля, че не“, заяви депутатът, позовавайки се на оценка на юриста Атанас Лалов.

Той припомни, че изискването за квалифицирано мнозинство от две трети в парламента е сред причините за продължителното забавяне на избора на нов състав на кадровия орган.

Според Гаджев разпределението на парламентарната квота - седем представители, номинирани от „Прогресивна България“, и четирима от ПП и ДБ - поставя особено голяма отговорност върху управляващата формация.

Депутатът обясни, че лично е гласувал за повечето кандидати за членове на ВСС, независимо от политическата сила, която ги е номинирала. Изключение е направил за Емил Дечев. Гаджев обвини ПП, ДБ и „Прогресивна България“ в политическа договореност около попълването на парламентарната квота и в прилагането на двойни стандарти.

Като аргумент той посочи позициите, изразявани по време на президентската кампания по отношение на помилвания, извършени от Илияна Йотова. Според депутата Емил Дечев, в качеството си на заместник-министър на правосъдието, е предложил едно от помилванията, станали повод за политически критики към Йотова.

Депутатът от ГЕРБ-СДС заяви, че лично не би подкрепил конституционни промени, с които да бъде възстановено правомощието на президента свободно да определя министър-председателя на служебното правителство. Той уточни, че в парламентарната група на ГЕРБ-СДС има различни позиции по въпроса и дебатът продължава.

Целия разговор гледайте във видеото.