Изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет, обвиненията в задкулисни договорки, евентуалните конституционни промени и параметрите в Бюджет 2027 коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS депутатът от „Прогресивна България” и член на Бюджетната комисия Здравко Марков.

Той определи гласуването в петък за попълване на парламентарната квота във ВСС като „историческо решение”, с което е сложен край на дългогодишния блокаж и на съвет с изтекъл мандат, превърнал се в символ на задкулисието. Марков категорично отхвърли твърденията на ГЕРБ и ДПС за договорки с ПП и ДБ.

„Не, това нещо го няма, не го е имало и няма да го има”, заяви той и уточни, че проведените преговори не означават съглашателство. „Сглобки няма, има конструктивност, има диалог по важни държавнически решения с опозицията, не с партньори”, подчерта депутатът, припомняйки, че управляващото мнозинство разполага със 131 народни представители, но при решения с квалифицирано мнозинство от 160 гласа диалогът е бил необходим.

По повод критиките, че сред избраните с подкрепата на ПП и ДБ има бивши министри и заместник-министри, Марков изтъкна, че процедурата в Правната комисия е била безпрецедентно прозрачна с десетки часове изслушвания. По думите му обществото ще следи действията на всички 11 нови членове от квотата на парламента, от които се очаква да проведат всеобхватна съдебна реформа и да изберат нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища. На въпрос дали отстъпването на четири места не е твърде висока цена и обещание за подкрепа при промени в Конституцията, той отговори отрицателно и посочи, че водеща е била целта да се възстанови правовата държава и да се разкрият евентуални злоупотреби с публични средства.

Марков уточни, че разговори за конституционни промени тепърва предстоят в широк обществен и парламентарен дебат, но изрази личната си позиция по една от обсъжданите идеи.

„Аз твърдо подкрепям премахването на т.нар. домова книга”, заяви той. Според него този списък е ограничавал държавния глава да подбира независим и непартиен служебен министър-председател извън тесния кръг на публичната администрация.

По темата за финансите на държавата депутатът отхвърли предупрежденията на опозицията, че план-сметката води към рецесия и висока инфлация.

„Бюджет 2027 наистина цели стартиране на процедура по прекрояване на българската икономика”, обясни Марков. Той критикува досегашния модел на икономика на потреблението, прехвърляйки вината върху финансовата политика през последните пет-шест години и конкретно на Асен Василев. По думите му през годините на глобален икономически подем след 2022 г. е бил пропуснат шансът публичният сектор да се реформира, а частният бизнес да поеме работната ръка и да превърне страната в икономика с добавена стойност.

„Ние в рамките на една година съкращаваме публичните разходи и сваляме дефицита четири пъти по-бързо, отколкото са препоръките на Европейската комисия. Нейните препоръки са по 0,5% на година, ние на касова основа ги сваляме с 2%”, подчерта членът на Бюджетната комисия, добавяйки, че не се режат социалните разходи за хората в нужда.

Целия разговор гледайте във видеото.