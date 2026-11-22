Част от пострадалите при тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия” от 10 ноември предстои да бъдат изписани, съобщиха от болницата в Бургас. За пръв път след инцидента пред камерите в предаването „На фокус” по NOVA застана 37-годишният детски лекар-инфекционист д-р Селахаттин Акча, който утре напуска лечебното заведение.

При тежкия сблъсък на 10 ноември в болници в Сливен, Ямбол и Бургас бяха настанени общо 51 ранени. Към момента под лекарско наблюдение остават трима пациенти – двама в Бургас и един в Сливен. В реанимацията на сливенската болница продължава лечението на мъж с черепно-мозъчна травма, а в бургаската болница остава румънският гражданин.

След три дни в кома и три операции 37-годишният д-р Селахаттин Акча вече се възстановява и е готов да напусне болницата. При влизането на медиците в стаята му той ги посрещна с думите: „Много сме добре благодарение на вас”.

В деня на катастрофата лекарят пътувал към Бургаската детска болница, където работи. Заради гъстата мъгла се колебал дали да тръгне на път, но все пак поел. Той помни минутите преди удара.

„Аз карам отляво на магистралата, защото отдясно е ужасно. За съжаление, не само за мен, но и за всички българи е така. Както видях ТИР-а, така се блъснах. Единственото, което помня, е, че викам”, разказа д-р Акча.

Споменът за болката също остава ясен. Помни и момента, в който осъзнал, че левият му крак не е ударен.

„С левия крак 3-4 пъти ударих вратата от моята страна и паднах, защото не усещах другите крайници. После с ръцете си започнах да се придвижвам по магистралата”, допълни пострадалият медик.

До пристигането на линейката първа помощ му оказала медицинска сестра, която също се намирала на мястото на катастрофата. Лекарят бил транспортиран до болницата в Ямбол, а по-късно преместен в Бургас в състояние на шок.

„Беше с фрактури на лявата китка, десния лакът и дясната подбедрица, с много изразен болков синдром”, обясни д-р Валентин Милев, началник на Обща реанимация в МБАЛ „Сърце и Мозък” – Бургас.

След серия от операции утре д-р Акча ще бъде изписан. Под наблюдение в бургаската болница остава румънският гражданин.

„Той беше с тежка гръдна травма, намираше се в реанимация, на командно дишане и в медикаментозна кома. В момента тече неговото възстановяване и дихателна рехабилитация и функциите му поетапно се възстановяват”, съобщи д-р Димо Митев, хирург в отделение „Гръдна хирургия” към МБАЛ „Сърце и Мозък” – Бургас.

Д-р Акча изрази благодарността си към колегите си за положените грижи. По думите му обаче не само мъглата е виновна за верижната катастрофа, а и лошото състояние на АМ „Тракия”.

„Магистралата е ужасна и всеки иска да кара отляво. Ако не бях отляво, можех да избегна катастрофата”, смята лекарят.

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