От диджейския пулт до света на дълголетието. Живко Гичев е бивш диджей, който преди четири години решава коренно да промени начина си на живот. Днес се занимава с биохакинг и здравословно хранене, следи съня и физическата си активност и твърди, че биологичната му възраст е едва 14 години.

По думите му той заема трето място в световна класация за бавно стареене. Но как успява да забави биологичния часовник и колко усилия изисква режимът му?

За да разбере как изглежда ежедневието му, гледайте във видеото.