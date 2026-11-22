Снимка: Стопкадър
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От диджейския пулт до света на дълголетието. Живко Гичев е бивш диджей, който преди четири години решава коренно да промени начина си на живот. Днес се занимава с биохакинг и здравословно хранене, следи съня и физическата си активност и твърди, че биологичната му възраст е едва 14 години.
По думите му той заема трето място в световна класация за бавно стареене. Но как успява да забави биологичния часовник и колко усилия изисква режимът му?
За да разбере как изглежда ежедневието му, гледайте във видеото.