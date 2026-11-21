Финландската армия потвърди, че тази сутрин е засякла „атака с дрон” срещу руски товарен кораб във Финския залив, съобщи Министерството на отбраната на Финландия, което незабавно информира съюзническите държави от НАТО за инцидента.

„В събота сутринта финландските въоръжени сили засякоха атака с дрон срещу руски товарен кораб в международни води в източната част на Финския залив на запад от остров Суурсаари”, посочи Министерството на отбраната в официално изявление, без да уточнява произхода на атаката.

По кораба има щети, допълни ведомството, без да предоставя информация за състоянието на екипажа.

Финландската брегова охрана, която беше изпратена на мястото на инцидента, информира, че плавателният съд се е запалил и е бил отклонен към териториалните води на Финландия. „Понастоящем от ситуацията не произтича никаква опасност за останалата част от корабите, плаващи в залива”, се казва в изявление на бреговата охрана.

Властите въведоха „временни ограничения” във въздушното пространство и в района около източната част на Финския залив.

„Войната се разпростира до нашата територия. Финландските власти контролират ситуацията във Финския залив, където дрон удари руски товарен кораб. Украйна има правото да отвръща срещу агресора”, написа финландският министър-председател Петери Орпо в социалната мрежа X.

На този етап произходът на дрона не бе оповестен от финландските власти. Нито Министерството на отбраната, нито армията или бреговата охрана представиха доказателства, които биха могли да го установят.