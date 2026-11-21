Най-малко 11 души починаха в североизточния индийски щат Манипур след консумация на алкохол, за който има съмнения, че е опасен. Над 180 души са в болници.

Жертвите се почувствали зле след употребата на алкохолната напитка, заяви в петък главният министър на щага Юмнам Кхемчанд Сингх. „До момента в две болници са приети над 180 пациенти, а броят на починалите през последните 48 часа достигна 11“, се казва в изявлението. Той също така разпореди разследване като заяви, че виновните ще бъдат арестувани и наказани.

В Индия редовно се съобщава за смъртни случаи, причинени от нелегален или фалшифициран алкохол. Евтините спиртни напитки, продавани извън официалните търговски канали, често съдържат метанол – силно токсично промишлено химично вещество. През май най-малко 15 души починаха след консумация на нелегален алкохол с метанол в град Пуна. През август 13 души издъхнаха, а над 60 пострадаха след употреба на алкохол с метанол в щата Гуджарат. Подобни алкохолни напитки се консумират масово в цяла Индия, като понякога една бутилка се продава за по-малко от долар. При поглъщане метанолът може да причини слепота, увреждане на черния дроб, както и смърт.