Птица от вида блатен бегач, наречена Фил, измина близо 10 900 километра в забележителна миграция от източното крайбрежие на Англия до Сибир и обратно. Пътешествието ѝ привлече вниманието на природозащитници и учени, които проследили маршрута ѝ с помощта на малко устройство за сателитно наблюдение, съобщава "Би Би Си".

Фил е от вида Limosa lapponica (блатен бегач) - прелетна птица, известна с дългите си миграции между Великобритания и Арктика. Точните маршрути, по които отделните представители на вида пътуват, обаче остават слабо проучени.

Птицата била оборудвана с миниатюрен соларен предавател, който записвал движенията ѝ по време на цялото пътуване.

Данните показали, че Фил е тръгнал от крайбрежната зона Уош в Англия и е преминал през Ваденско море, следвайки бреговете на Нидерландия, Германия и Дания, преди да продължи към Сибир.

На връщане птицата прекосила Северния ледовит океан и достигнала северните части на Норвегия. По пътя спряла на три острова, след което отново преминала през Ваденско море и се върнала в района на Уош.

Според учените пътешествието показва колко тясно са свързани влажните зони в различни части на света. Те осигуряват храна и места за почивка на милиони мигриращи птици всяка година. Д-р Найджъл Кларк от природозащитната организация The Wash Wader Research Group определя крайбрежната зона Уош като най-важната крайбрежна влажна зона във Великобритания за мигриращите блатни птици.

„Проследяването на птици като Фил ни показва колко тясно е свързана тази зона с останалата част от миграционния маршрут“, посочва той.

Блатните бегачи са птици с размерите приблизително на гълъб, но имат дълги крака и характерен дълъг клюн. Те са сред най-издръжливите мигриращи птици в света. Един от подвидовете им държи рекорда за най-дълъг известен непрекъснат миграционен полет – 13 559 километра от Аляска до Нова Зеландия без спиране.