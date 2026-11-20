Европа трябва да участва пряко в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, а евентуалното мирно споразумение не бива да доведе до отслабване нито на sстраната, нито на европейската сигурност. Това заяви румънският президент Никушор Дан след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин. Той обяви също, че Букурещ възнамерява да увеличи финансовата и военната си подкрепа за Киев през 2027 г.

„Дискусиите естествено бяха съсредоточени върху продължаващите преговори за войната в Украйна. Нашата позиция, споделяна от много други държави, беше, на първо място, че Европа трябва да има място на масата за преговори, защото войната в Украйна е пряко свързана с европейската сигурност. Европа трябва да говори с един глас. Това изисква създаването на работни групи, които да обединят очакванията на всички европейски държави, особено на тези, които се намират по-близо до фронтовата линия“, заяви румънският президент.

Според Дан мирният процес трябва да гарантира, че Украйна ще запази способността си да се защитава, а Европа няма да загуби постигнатото в областта на сигурността.

„Нашата позиция беше също, че резултатът от този мирен процес, от мира, който всички желаем, не трябва да бъде една отслабена Украйна, защото това би насърчило Русия да направи същото отново след няколко години. Не може да бъде и една отслабена Европа. Следователно всички постижения в областта на сигурността, които сме постигнали заедно, трябва да бъдат запазени“, подчерта той.

Никушор Дан посочи, че Румъния поставя три основни цели в участието си в „Коалицията на желаещите“: запазване на солидарността с Украйна, осигуряване на дългосрочни гаранции за бъдещето ѝ и предотвратяване на разногласия между Европа и Съединените щати, които биха могли да отслабят трансатлантическите отношения.

„Основната цел на Румъния на тази среща, както и през цялото ѝ участие в „Коалицията на желаещите“, е да гарантира продължаването на солидарността с Украйна, да осигури стабилна дългосрочна перспектива за Украйна от страна на Европа и Съединените щати веднага след края на войната и да гарантира, че трансатлантическите отношения, които осигуряват сигурността на Румъния и Европа, няма да бъдат подкопани от евентуални различия в позициите относно войната в Украйна“, заяви президентът.

На въпрос дали Румъния ще увеличи финансовия си принос за подпомагане и въоръжаване на Украйна през 2027 г., Дан потвърди, че подобно намерение съществува, но не посочи конкретни суми.

„Има такова намерение. Можем да преценим дали би било уместно да оповестим точните суми. Те при всички положения са много по-ниски от средствата, предоставяни от други държави. Въпреки това има много логистични аспекти, по които помагаме на Украйна. Полагаме усилия да осигурим транзита на зърно през Румъния“, обясни той.

Румънският държавен глава направи изявленията си на пресконференция в Берлин след срещата на лидерите на държавите, подкрепящи Украйна. Основна тема на разговорите бяха продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната, започнала с руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.