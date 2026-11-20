В четвъртък Столичният общински съвет реши, че ще възложи на Световната банка да предложи стъпки за спасяването на „Топлофикация София“. На този фон обаче студенти отново потърсиха NOVA във връзка с продължаващата сага с липсата на парно и топла вода в "Студентски град" през последните седмици. По думите им, след кратко възстановяване на топлоподаването, от началото на седмицата проблемът отново е налице. Те описват престоя си в общежитията като все по-нетърпим, особено предвид предстоящото застудяване.

„От неделя насам нямаме нито топла вода, нито парно, което ни принуждава да използваме духалки и всякакви електрически отоплителни уреди“, разказа студент от блок 52 на Софийския университет. По думите му възстановяването на услугата е продължило едва около десет дни.

Младите хора разказват, че се налага да затоплят вода с електрически кани и тенджери, за да могат да се изкъпят. „Понякога водата идва за малко, започваме да се къпем и спира, докато сме в банята“, споделя момиче, живеещо в общежитието.

Заради липсата на отопление много от студентите използват електрически уреди, въпреки че това по принцип е забранено в общежитията. Според тях това води и до значително по-високи сметки за ток. „Много от съседите ни плащат по около 80 евро на човек. В една стая живеят трима души, което прави близо 240 евро за малка стая в общежитие. Това са непосилни разходи за студенти“, казва млада жена. Тя допълни, че голяма част от живеещите в общежитията не могат да си позволят квартира, а не всеки има възможност да работи заради натоварената учебна програма.

Младите хора твърдят, че проблемите не са от последните дни, а продължават още от края на лятната профилактика на „Топлофикация София“. „След профилактиката топлата вода не беше възстановена навреме. След това имахме още един период от около две седмици без топла вода, а сега вече нямаме нито парно, нито топла вода“, разказва студент.

От „Топлофикация София“ обясняват, че влошеното топлоподаване се дължи на временни отклонения в термохидравличния режим на мрежата, които водят до отклонения в температурата и налягането в отделни участъци. Студентите обаче са недоволни, че не получават конкретен срок за отстраняване на проблема. Младите хора настояват институциите да се намесят и да бъде намерено трайно решение на проблема.

„Апелираме за незабавно съдействие и институционален натиск към „Топлофикация София“, за да бъде възстановено нормалното топлоподаване - както на топлата вода, така и на отоплението. Проблемът не е само в нашия блок, а и в съседните общежития“, заявяват студентите.

Повече по темата гледайте във видеото.