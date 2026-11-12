Вчера Столичният общински съвет изслуша ръководството на „Топлофикация”. От дружеството аргументираха авариите с натрупани с десетилетия проблеми, липса на инвестиции и лошо техническо състояние на мрежата. Ще се намери ли решение на проблема тази зима? Темата коментираха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS общинският съветник от „Продължаваме Промяната – Демократична България” Бойко Димитров и общинският съветник от БСП Николай Велчев.

Според Велчев вече е ясно, че топлопреносната мрежа е в изключително тежко състояние. Той определи като правилен подхода на дружеството за ремонтиране на по-големи участъци от мрежата, но отправи сериозни критики към организацията и комуникацията с гражданите. „Очаквахме ясни и категорични срокове за отстраняването на авариите и пускането на парното в засегнатите райони. Нямаше категоричен отговор от страна на ръководството на „Топлофикация”. Не може да оставиш хората така месеци наред, без да имаш ясен план”, заяви общинският съветник.

По думите му освен конкретен график за ремонтите ръководството е трябвало да даде отговор. „Не може да оставиш хората така месеци наред, без да имаш ясен план. Мисля, че освен графика, трябваше да се каже дали отоплителният сезон е готов, предвид системния ликвиден дефицит и декапитализацията на дружеството последните години”, посочи Велчев.

От своя страна Бойко Димитров също посочи липсата на информация и видим напредък по ремонтите сред основните проблеми, които тревожат столичани. „Очаквахме да има ясен план как ще се справят с тези аварии и постоянно информиране на гражданите”, заяви той.

Общинският съветник изрази недоволство от липсата на публична комуникация от страна на ръководството на дружеството. Според него гражданите имат нужда да знаят колко аварии са отстранени, какво се прави в момента и кога ще бъде възстановено отоплението в техните домове.

По думите му на различни места в София има разкопани участъци, при които гражданите виждат работници и техника, но не и реална дейност. „От дружеството вчера казаха, че имат 183 души, които работят. Гражданите обаче не го виждат. Навсякъде реакцията са такива”, смята общинският съветник от ПП-ДБ.

Целия разговор гледайте във видеото.