Близо седем години след Brexit ЕС и Великобритания правят нова стъпка към сближаване на отношенията си. До 100 хиляди млади европейци годишно може да получат възможност да живеят, учат и работят на Острова, като същите права ще бъдат предвидени и за младите британци в ЕС. Очаква се темата да бъде сред основните на днешната среща на върха в Брюксел, на която британският премиер Анди Бърнам ще разговаря с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Припомняме, че след Brexit европейските студенти във Великобритания трябва да кандидатстват за визи при по-строги условия и да плащат значително по-високи университетски такси. Преди излизането на страната от ЕС те ползваха същите условия като британските студенти, включително годишни такси от около 10 000 паунда.

Европейският съюз настоява за връщане към предишните условия. Великобритания е готова да отдели около 40 милиона паунда за тази цел, но на по-късен етап. Въпросът остава политически чувствителен заради недоволството във Великобритания от високите разходи за висше образование.

Обсъжда се още споразумение, което ще облекчи търговията с хранителни стоки, особено с млечни и месни продукти. Предвижда се премахване на част от бюрократичните проверки по границата, след като Великобритания се ангажира да спазва европейските правила за ветеринарен контрол.

Третото споразумение се очаква да засегне търговията с въглеродни емисии. То ще улесни износителите на торове, цимент и метални компоненти, като ще им позволи по-лесно да доказват, че вече са платили съответния данък върху въглеродните емисии в страната производител.

Обсъжда се и възможността Великобритания да получи специален достъп до индустриални програми на ЕС. Това би ѝ позволило да се възползва от мерки за защита на европейското производство и конкуренцията с китайските стоки.

Сближаването обаче предизвиква спорове във Великобритания. Критиците на премиера смятат, че подобни договорености на практика отслабват ефекта от Brexit и поставят под въпрос границите на мандата му за промяна на отношенията с ЕС. Самият Бърнам защитава курса си с аргумента, че би било предателство, ако страната не се възползва от настоящата ситуация, за да постигне по-тясно сътрудничество с европейските си партньори.