61 сигнала за щети, причинени от силния вятър, са постъпили на телефон 112 в София от 20:00 ч. снощи до тази сутрин. Това показват данните от справката за работата на спешния телефон.

44 от тях са за паднали дървета, като девет от тях са върху автомобили. Осем сигнала са подадени за откъснати опасни ламарини вследствие на силните пориви на вятъра.

Лошото време причини значителни материални щети в София и през предходното денонощие. По данни на Столичната община на 19 ноември аварийните екипи са реагирали на сигнали за 28 паднали дървета, 14 опасни ламарини, девет опасни билборда и 20 опасни строителни обекта. След проливните валежи са постъпили и 25 сигнала за завирявания.