Министерството на външните работи на Русия привика временно управляващия посолството на Финландия в Москва Маарит Кейтанен, за да ѝ връчи официална протестна нота заради решението на Хелзинки да въведе допълнителни ограничения за влизането на руски граждани в страната, включително спортисти.

От ведомството заявиха, че Москва разглежда тази мярка като „открито дискриминационна“, тъй като е основана на националността и противоречи на принципите на международния спорт и основните стандарти за правата на човека.

„Към финландската страна беше отправено настоятелно искане да се върне към деполитизиран подход по отношение на участието на руснаци в международни състезания“, се посочва в съобщението.

От министерството допълват, че Москва следи внимателно конфронтационните действия на Финландия и ще ги вземе предвид при формирането на бъдещите отношения с Хелзинки.