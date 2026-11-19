Днес се проведе безпрецедентна тристранна среща на върха между САЩ, Русия и Китай. Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се събраха в китайския град Шънджън, където се проведе форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Какво стана ясно след нея и ще има ли преразпределение на световните сили? Темата коментира дипломатът и бивш посланик на България в Китай Ангел Орбецов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Аз съм склонен да си мисля, че това е начало на един процес, в който тези трима лидери обсъждат глобалното управление“, заяви Орбецов. Според него решението на Си Дзинпин лично да посрещне Доналд Тръмп на летището е било жест на реципрочност, а не демонстрация на по-голямо уважение към американския президент за сметка на Владимир Путин.

„Пекин продължава да разчита на подкрепата на държавите от Глобалния юг и се стреми да запази ролята си на защитник на многостранното сътрудничество”, подчерта той.

„Изказванията на лидерите не бяха изненада, защото те отразяват основните точки от дневния ред, които си представяха, че ще бъдат дискутирани. Срещата беше предвидена като свободен обмен на мнения и лидерите си казаха това, за което са дошли”, каза той. Според него Путин е използвал пресконференцията след срещата, за да представи подробно позицията на Москва за конфликта и бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Целия разговор гледайте във видеото.