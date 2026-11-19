Ново поскъпване на цигарите се очаква от 1 март 2027 г. Заради увеличението на акциза и начисляването на ДДС цената на една кутия може да се повиши с близо 15 евроцента. Промяната е част от предвиденото поетапно увеличаване на акцизните ставки за тютюневите изделия.

Това ще бъде поредното увеличение, след като цигарите вече поскъпнаха през август тази година. Тогава, с влизането в сила на държавния бюджет за 2026 г., беше повишен и акцизът върху тютюневите изделия.

В началото на годината акцизната ставка за 1000 къса цигари беше 113,5 евро. От 1 август тя нарасна до 120 евро, а от март догодина ще достигне 126 евро за същото количество. Така само заради увеличението на акциза в рамките на около година разходът за стандартна кутия от 20 цигари нараства с приблизително 25 евроцента. След начисляването на 20% ДДС общото увеличение достига близо 30 евроцента.

При предстоящата промяна през март самият акциз ще се повиши с 6 евро на 1000 къса, което се равнява на 12 евроцента за кутия. С включения ДДС ефектът върху крайната цена е приблизително 14-15 евроцента, ако данъчното увеличение бъде прехвърлено изцяло върху потребителите. Поскъпването е част от акцизния календар за периода 2026–2028 г., който предвижда постепенно повишаване на данъчното облагане на тютюневите изделия.

Припомняме, че при приемането на Бюджет 2026 депутатите одобриха по-високите акцизи, влезли в сила от август. В представения през ноември проектобюджет за 2027 г. правителството потвърди продължаването на акцизния календар, включително следващите увеличения от 1 март 2027 г. и 1 януари 2028 г.