Глобалният икономически растеж през 2026 г. се очаква да достигне 3,1%, а в региона на АТИС - 3,4%. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на Срещата на икономическите лидери на страните от страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън, Китай. Това според нея се дължи основно на ускореното развитие на изкуствения интелект и увеличението на международната търговия. Въпреки положителните резултати тя предупреди за рисковете от нарастващата инфлация, лихвените проценти и публичния дълг.

Тази година е първата, в която изкуственият интелект оказа осезаемо влияние върху глобалния растеж. Той уравновеси кризата при енергийните доставки, предизвикана от нестабилността в Близкия изток Кристалина Георгиева

Според представените от нея данни се очаква и икономически растеж от 3,4% в района на АТИС. Международната търговия също се развива положително, като индексацията е 4,6%.

Георгиева обаче предупреди, че зад общите икономически показатели се крият сериозни различия между отделните държави. Някои от тях са засегнати от високите енергийни разходи и други неблагоприятни фактори, докато икономиките, които изнасят енергийни ресурси или са силно интегрирани във веригите за доставки на изкуствен интелект, извличат ползи.

Сред основните предизвикателства пред световната икономика тя открои инфлацията и нарастващите лихвени проценти. Очакванията са глобалната инфлация да достигне 4,7% през тази година. „Както шокът в енергийните доставки, така и шокът в търсенето, породен от изкуствения интелект, тласкат глобалната инфлация нагоре“, заяви Георгиева. Тя допълни, че доходността по облигациите в много развити икономики вече е на най-високите си равнища от десетилетия.

Друг сериозен проблем е увеличаването на публичния дълг. „Очаква се глобалният публичен дълг скоро да надхвърли 100% от световния БВП, което би било най-високото му равнище след Втората световна война“, предупреди Георгиева. Тя призова държавите, които се нуждаят от коригиращи действия, да не ги отлагат.