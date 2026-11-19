Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 7 области в страната. Това са целите области Русе, Разград, Силистра и Добрич, както и северните части на Варна, Шумен и Търговище.

През нощта ще духа умерен и силен поривист вятър от юг-югозапад, след полунощ в Дунавската равнина и Югозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Облачността ще бъде значителна. На много места в Северна и Югозападна България ще има валежи от дъжд, на отделни места в северозападните райони количествата ще са значителни. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София - около 9 градуса.

В Северна България ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините видимостта за кратко ще бъде намалена. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време, но до обяд на отделни места в страната ще има слаби валежи от дъжд. Остава топло с максимални температури между 17 и 22 градуса, в София - около 19 градуса.

Снимка: НИМХ

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, над 2300 метра - от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 5 градуса.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, но от север на юг ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър, по северното крайбрежие от запад-северозапад, по южното крайбрежие - от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е около 14-15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.