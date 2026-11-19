Медици от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново спасиха 11-годишно дете, след като голямо парче месо заседнало в хранопровода му и предизвикало животозастрашаващо състояние. Благодарение на спешна интервенция, продължила по-малко от 10 минути, лекарите успели да предотвратят тежки усложнения, съобщиха от лечебното заведение.

Детето постъпило в болницата в понеделник вечерта, след като загубило способността да преглъща както храна, така и течности. Състоянието му постепенно се влошавало, което наложило незабавна намеса.

Сформиран бил екип от гастроентеролозите д-р Илко Костурков и д-р Алекс Дачовски, педиатъра д-р Валентин Точков и анестезиолозите д-р Ваня Лъчезарова и д-р Мирослава Маринова. Чуждото тяло било отстранено ендоскопски под анестезия. „Установихме, че става въпрос за голямо парче месо, което беше заседнало в хранопровода. То вече беше започнало да наранява и разкъсва повърхностните структури на лигавицата“, обясни началникът на Гастроентерологичното отделение д-р Илко Костурков.

По думите му забавянето на интервенцията, включително евентуално транспортиране до болница в София, е можело да доведе до сериозни последствия. „Цялата процедура ни отне по-малко от 10 минути. При продължителен престой на чуждо тяло в хранопровода съществува риск от разкъсване на неговите слоеве и масивни кръвоизливи. Това състояние може да бъде животозастрашаващо“, предупреди специалистът.

След успешната интервенция детето останало под наблюдение в Педиатричното отделение. То вече е изписано от болницата в стабилно състояние, без оплаквания.