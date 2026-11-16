До края на месеца времето ще е често променливо, периодично преминаващи смущения. Настоящата седмица от своя страна ще отбележи поредното нетипично за късната есен ноемврийско затопляне.

В понеделник преди обяд валежите ще са оскъдни, но облачността ще е ниска с понижена видимост. Около обяд и в ранния следобед има изгледи в източната половина на страната да се покаже слънцето, макар и за кратко. Привечер и през нощта от запад на изток отново ще премине смущение с валежи от дъжд.

Призори във вторник ще превалява в Източна България с тенденция да спира. След обичайните мъгли, облаците ще се разкъсват слънчево време. В светлите часове в сряда отново ще премине смущение с валежи. Втората половина на седмицата ще е с неустойчив характер. Валежите ще са кратки и локални до събота, когато предварителните прогнози допускат по-съществен валеж.

В резултат на топли средиземноморски въздушни маси температурите ще се повишават. Ако в понеделник дневните показания са между 10 и 15 градуса, то към сряда-четвъртък-петък ще се движат от 15 до 20 градуса. Затоплянето ще е придружено с мощни фьонови ветрове – обичайно най-силни по северните планински склонове и в Източна България.

Последната пълна седмица на ноември ще е по-студена. Най-често дневните температури ще са от 8 до 13 градуса. Облачността ще е динамична – сутрините често ще са мъгливи с понижена видимост. По-голяма вероятност за валежи ще има около 26-27 ноември, след това около самия край на месеца. Засега ранните прогнози не допускат сняг извън планинската част на страната.

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