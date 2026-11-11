Предупреждение за силен вятър е обявено за множество общини в България за четвъртък, 12 ноември. Според Националния институт по метеорология и хидрология жълт код е в сила за части от Северна, Източна и Югозападна България, както и по Южното Черноморие.

Очаква се вятърът от юг-югозапад да се усили до умерен и силен, като ще донесе значително затопляне. Максималните температури ще достигнат между 17 и 22 градуса, а в София - около 18 градуса.

През нощта облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока, а вятърът - слаб от юг-югозапад. Минималните температури ще се движат между 5 и 10 градуса, в столицата - около 9 градуса.

В четвъртък над по-голямата част от страната ще преобладава значителна облачност. Сутринта в отделни низини и котловини ще има мъгли, като на места са възможни и слаби ръмежи. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще остане значително под обичайните за ноември стойности.

В планините също ще бъде ветровито, с умерен и силен западен-югозападен вятър. Облачността ще е значителна, а температурите ще бъдат необичайно високи за сезона – около 15 градуса на 1200 метра и 9 градуса на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието сутринта на места ще се образуват мъгли, а през деня ще има разкъсана облачност. Ще духа умерен и силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса, температурата на морската вода ще е около 15 градуса, а вълнението - 2–3 бала.

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