Сайтове за продажба на електронни винетки, които изглеждат като официалните платформи или излизат на първо място при търсене в интернет, могат да се окажат посредници, начисляващи допълнителни такси. За това предупреждават от Европейския потребителски център. През последните месеци там са постъпили над 50 жалби срещу подобни платформи.

Дидо Илиев от Русе често пътува до Румъния. При покупка на електронна винетка онлайн неведнъж се е сблъсквал с допълнителни такси.

„Ако се наложи да пътувам еднократно и трябва бързо да си купя винетка, естествено влизам в Google и си написвам „Винетка Румъния“. Започват да ми излизат спонсорирани резултати. Опитът показва обаче, че когато кликна и ми трябва еднодневна винетка или за по-кратък период на цена 5 евро, при получаването на фактурата се оказва, че самата винетка струва около 3 евро, а останалото са такси до 5 евро“, разказва той.

Посредническите сайтове често наподобяват официалните платформи, а някои се появяват сред първите резултати в интернет като платени реклами. Така в бързината шофьорите могат да пропуснат, че купуват през посредник и плащат допълнително за услугата.

Подобен случай разказва и Борислав Колев. Той и семейството му, което има две деца, тръгват на пътешествие, когато установяват, че не са си купили винетка. Докато той шофира, съпругата му бърза да направи покупката онлайн, преди да стигнат до магистралата.

Едва след плащането разбират, че са дали значително повече от реалната цена. Вместо около 50 евро, от банковата им карта са изтеглени 75 евро.

„След като я купихме, се усъмнихме, че има нещо. Попитахме кога са я вдигнали толкова“, разказва Борислав.

Семейството оспорва плащането чрез банката и успява да си върне парите.

„Важно е хората да бъдат активни и да си търсят правата, да не оставят нещата просто ей така да се разминат“, съветва той.

Заради подобни случаи някои шофьори предпочитат да купуват винетки само от проверени места или директно от бензиностанции.

През последните месеци в Европейския потребителски център са постъпили над 50 жалби срещу три или четири посреднически сайта, регистрирани в различни държави от Европейския съюз.

„Моят апел е потребителите да не бързат, когато си купуват подобни винетки, а да проверят от кого ще я купят и съответно на каква цена. Таксата, която се начислява за посредническа услуга, е законна, но оскъпява цената на услугата“, обяснява Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център.

Съветът към шофьорите е преди покупка да проверяват кой стои зад съответния сайт и да сравняват крайната цена с обявената в официалната платформа.

Репортер: Ивайла Върбанова