Млад мъж на 25 години е настанен в болница с опасност за живота след тежка катастрофа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна. Сигналът за инцидента е подаден снощи около 23:00 часа. Информацията е за горящ двигател и катастрофирал автомобил, като част от него се намира в подлеза до Делфинариума.

Според събраните данни до момента, колата се е движила по един от булевардите във Варна в посока центъра на града. Поради неизяснени все още причини, автомобилът излиза извън пътното платно, удря се последователно в дърво, стълб от уличното осветление, храсти, инвалидна рампа и част от него пада в подлеза, заедно с шофьора.

Пострадалият мъж е от Варна. Той е в реанимация с много счупвания и пневмоторакс, предава кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Работата по случая продължава.