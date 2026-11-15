Иранската революционна гвардия (КСИР) обяви в неделя, че е нанесла дронова атака срещу американска радарна система в база в Бахрейн.

Изявлението е разпространено от иранския държавен телевизионен оператор.

„Американската радарна система за противовъздушна отбрана в хеликоптерната база Ар-Рифа в Бахрейн беше атакувана с 6 дрона, принадлежащи на Аерокосмическите сили на КСИР“, се посочва в съобщението, публикувано в Telegram.

Междувременно Бахрейн обяви два пъти тази нощ въздушна тревога. Министерството на вътрешните работи отправи към жителите в социалната платформа X предупреждение за потенциална заплаха.

Бахрейн посъветва гражданите да запазят спокойствие и, ако са навън, да се насочат към най-близкото безопасно място, което им е известно.