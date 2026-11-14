Технологичният гигант Microsoft обяви в събота, че напълно е възстановил услугите си на всички клиенти. С това сложи край на мащабния глобален срив, предизвикал хаос и затруднил работата на обществени служби и фирми по целия свят. „Приключихме усилията си да отстраним основния проблем и възстановихме услугите на останалите засегнати клиенти и региони“, съобщи компанията в X.

Още в петък Microsoft обяви „широко възстановяване“ на имейл услугата Outlook и останалите засегнати платформи, като уточни, че прекъсването е било резултат от технически проблем и „не е свързано с кибератака или с AI агенти“.

Според компанията първопричината е било „повишено натоварване“ на инфраструктурата. Сривът, започнал в четвъртък, засегна продуктите на компанията в поне 74 държави и територии в Америка, Европа, Азия и Африка, по данни на мониторинговия сайт Downdetector. Засегнати бяха имейл услугата Outlook, комуникационната платформа Teams, както и AI асистентът Copilot.

Паралелно с възстановяването Microsoft предупреди в събота и за „активна фишинг кампания“, опитваща се да се възползва от инцидента. Според компанията във фалшиви имейли, засечени още в петък, се имитират официални служебни уведомления на Microsoft – потребителите биват карани да „възстановят“ съобщенията си, за да не бъдат изтрити тези, които са били блокирани по време на прекъсването.