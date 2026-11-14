Снимка: NOVA
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Разследването на тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души, продължава. Все още няма достатъчно доказателства, за да се установи кой от шофьорите е предизвикал сблъсъка. Това заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов".
„Не може да се направи все още основателно предположение или заключение кой е предизвикал катастрофата“, посочи той. По думите му разследващите трябва да установят поведението и ролята на всеки от участниците във верижния сблъсък.
Дойчев потвърди, че гъстата мъгла е създала условия за тежкото произшествие. Предстои обаче да се изясни как са реагирали водачите при рязко намалената видимост.
- Румънският шофьор е разпитан два пъти
В рамките на разследването са проведени два разпита на румънския шофьор на камиона, участвал в катастрофата. Според показанията му той е навлязъл в участък с гъста мъгла, при което видимостта рязко намаляла. Затова решил да намали скоростта.
Предстои обаче да се установи с каква скорост се е движил камионът преди инцидента и дали намаляването е било рязко. Именно тези обстоятелства могат да имат значение за изясняването на механизма на сблъсъка.
Към момента на водача не е повдигнато обвинение и няма наложена забрана да напуска страната. Прокурор Дойчев допусна, че е възможно шофьорът вече да не се намира в България. Ако бъдат събрани достатъчно доказателства за неговата отговорност, могат да бъдат предприети действия чрез европейска заповед за разследване и арест.
Прокуратурата ще поиска и информация от румънските власти за досието на водача, включително данни за предишни нарушения. Проверки се извършват и по отношение на останалите участници в катастрофата. Сред тях е австрийски гражданин с постоянно пребиваване в България, който е управлявал пикап с австрийска регистрация.
- Проверяват се състоянието на автомобилите и пътната настилка
Иззети са тахографите на тежкотоварните автомобили. Разследващите ще проверят данните за скоростта, времето за управление и почивките на водачите. Ще бъде изяснено и техническото състояние на превозните средства, както и какви товари са превозвали. Взети са и проби от пътната настилка, които ще бъдат изследвани в рамките на строително-техническа експертиза.
„Проверява се дали пътната настилка и организацията на движението са имали отношение към настъпването на катастрофата“, обясни прокурорът.
Експертите трябва да установят дали състоянието на пътя е могло да повлияе върху движението на автомобилите и дали организацията на трафика е била съобразена с условията в участъка.
„Това е важно за разследването, за да даде отговор дали компоненти от пътната настилка и въобще пътната организация на движение са допринесли за настъпването на пътнотранспортното произшествие“, заяви Дойчев.
- Проверяват и реакцията на институциите преди катастрофата
По думите на прокурор Дойчев разследващите проверяват и каква информация са имали институциите за метеорологичната обстановка преди катастрофата. Изискани са данни от АПИ, Националното тол управление и Националния институт по метеорология и хидрология.
Ще бъдат прегледани записите от тол камерите, информацията за трафика и данните от метеорологичната станция на авиобаза „Безмер“.
„Трябва да установим дали е имало предупреждения за мъглата, кога са били получени и каква е била реакцията на съответните институции“, посочи Дойчев.
Проверката трябва да изясни дали е имало възможност за предприемане на допълнителни мерки за безопасност и дали те са били приложени навреме.
- Предстоят още експертизи
Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите. Предстои да бъдат извършени и експертизи на пострадалите. Автотехническата експертиза ще има съществена роля за установяване на причините и механизма на сблъсъка. Тя трябва да даде отговор на въпросите с каква скорост са се движили автомобилите, как са реагирали водачите и как се е развила последователността на ударите.
Според Дойчев прокуратурата се стреми да събере необходимите доказателства в рамките на първоначалния тримесечен срок на разследването.
Прокурорът посочи, че гъстите мъгли са характерни за района на Ямбол заради близостта на река Тунджа. Въпреки това катастрофа с подобен мащаб не е имало.
Целия разговор гледайте във видеото.