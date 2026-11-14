Индивидуален протокол за неврорехабилитация помогнал на 32-годишен мъж с тежка парализа на долните крайници да проходи отново. Българският екип, разработил програмата за възстановяване, представил случая на Международния конгрес по физиотерапия в Бразилия, където докладът предизвикал аплодисментите на участниците.

В студиото на "Пулс" гостуваха асистент Петър Петров от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в София и клиничният кинезитерапевт Симеон Терзиев.

От силни болки в гърба до парализа на двата крака

Мъжът имал дискови хернии и често страдал от силни болки в кръста и гърба. При поредния болезнен пристъп решил, че причината отново е в дисковата херния. Взел горещ душ, приложил масажни техники и използвал силно загряващи гелове. Скоро след това започнали изтръпване и слабост в левия крак, а впоследствие симптомите обхванали и десния.

Пациентът бил приет във Военномедицинската академия за 14 дни, след което преминал и двуседмичен курс в болница за рехабилитация. Въпреки лечението не успявал да се изправя и да ходи и бил зависим от инвалидна количка.

„Виждам, че пред нас стои един тежък клиничен случай с неясен изход, при който нямаме право на грешки и трябва да намерим най-добрия индивидуален подход към него, за да може да го възстановим“, разказа асистент Петър Петров.

По думите му редките съдови малформации затрудняват работата на терапевтите, защото за тях няма готови протоколи. Затова екипът трябвало да изготви индивидуален план, съобразен със състоянието и възможностите на конкретния пациент.

Какво е причинило парализата?

Причината за състоянието била артериовенозна фистула на гръдно ниво – абнормна връзка между артерия и вена. Тя нарушила нормалното оттичане на венозната кръв и довела до повишаване на налягането и оток. Отокът притиснал гръбначния мозък и нарушил кръвоснабдяването му, което довело до тежка параплегия на долните крайници.

„Трябваше да изследваме обстойно всяко едно негово движение и да анализираме кое ще бъде най-подходящо за него, за да може да се обосновем на наука, базирана на доказателствата, и да използваме най-иновативните подходи“, обясни Петър Петров.

Днес пациентът вече ходи с една подлакътна патерица и може сам да изкачва и слиза по стълби.

Какво включва неврорехабилитацията?

Неврорехабилитацията е комплексна грижа за хора с неврологични заболявания и увреждания. Целта е да се възстановят или подобрят двигателните способности, мускулната сила, координацията и равновесието.

Кинезитерапевтите работят и върху ежедневни дейности като изправяне, сядане, ходене и изкачване на стълби. Сред използваните методики са подходът „Бобат“ и проприоцептивното нервно-мускулно улесняване.

„Когато видиш един такъв човек, който е с толкова лоша прогноза да проходи и да направи първите си крачки, тогава разбираш, че с целия този труд и усилия си помогнал на този човек отново не само да върне движението си, но и самостоятелността, достойнството си и възможността да бъде независим“, сподели Симеон Терзиев.

Българските специалисти получиха покана за нов форум в Бразилия

Представянето на случая донесло на екипа покана да участва като гост-лектор на следващото голямо събитие в Бразилия. Този път специалистите планират да представят подхода си при възстановяването на пациенти след мозъчен инсулт.

„Те ни поканиха на следващото голямо събитие да сме гост-лектори. Това е едно от най-големите признания“, разказа асистент Петър Петров.

Целия разговор гледайте във видеото.