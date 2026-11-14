Името „Кристис“ от векове се свързва с изкуство, история и изключителни колекции. Но и с едни от най-впечатляващите имоти в света. Какво търсят най-богатите хора и има ли място България на световната карта на лукса? По повод 20-годишнината на Unique Estates в Националната галерия в София гостуваше специална изложба с редки документи от архивите на „Кристис“, която може да бъде разгледана до 11 ноември. Катерина Грънчарова разговаря с Хелена Мойас де Фортън от Christie’s International Real Estate.

„Според последния ни доклад за 2026 г. желанията на богатите купувачи се променят. Вече не търсят най-голямото или най-красивото имение, а дом, който отговаря на начина им на живот”, обясни тя.

На фона на случващото се по света, сигурността става все по-важна.

„Днес най-важни са спокойствието, мястото и удобствата за цялото семейство. Промяната дойде още след пандемията”, допълни тя.

А светът на изкуството и този на луксозните имоти имат много повече общо, отколкото предполагаме.

„Международната мрежа за луксозни имоти „Кристис“ е създадена преди 35 години, защото изкуството и недвижимите имоти са тясно свързани. Едва ли ще видите картина на Моне в малък, 40-квадратен сутеренен апартамент в Лондон. По-скоро ще я откриете в красив, изключителен дом, който тя прави още по-впечатляващ”, допълни Хелена Мойас.

Затова и нашите партньори, сред които е „Юник Естейтс“ в България, трябва да предлагат определен дял луксозни имоти, за да бъдат част от международната ни мрежа.

„България има едно голямо предимство – тук имате и четирите сезона, а все повече хора търсят точно това. Има и достатъчно място за нови домове, данъчни предимства. Мисля, че през следващите няколко години все повече чужденци ще започнат да се интересуват от страната ви като място за живеене. Разбира се, много зависи и от развитието на икономиката ви”, смята Мойас.

А чрез партньорството си с „Юник Естейтс“ международната мрежа на „Кристис“ представя българския пазар пред купувачи от цял свят.

„Имаме над 120 партньорски компании по света и присъстваме в повече от 50 държави. Така можем да представяме България като място, където могат да се купуват луксозни имоти и да се инвестира. Избрахме „Юник Естейтс“, защото компанията вече има утвърдено име на българския пазар. За нас беше важно да работим с партньор, който има опит и се е доказал през годините”, заключи Мойас.