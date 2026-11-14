Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна. В същото време агенцията потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута на ниво BBB+/A-2.

Решението е от 14 ноември и отразява влошаването на показателите на бюджетния и външния сектор.

Междувременно представители на ГЕРБ коментираха оценката на международната рейтингова агенция, като отправиха критики към икономическата и бюджетната политика на правителството. Бившите финансови министри Владислав Горанов и Теменужка Петкова предупредиха за рисковете пред публичните финанси и призоваха управляващите да предприемат мерки за бюджетна консолидация.

Горанов: Правителството губи времето ни

Понижаването на перспективата пред кредитния рейтинг на България от международната рейтингова агенция Standard & Poor’s показва, че правителството не успява да се справи с проблемите в икономиката. Това заяви депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов.

По думите му решението на агенцията идва няколко месеца след като, на 15 май, тя повиши перспективата пред рейтинга на страната след встъпването в длъжност на правителството на Радев.

Той посочи, че сред мотивите за решението са високият бюджетен дефицит, който не се свива с необходимите темпове, нарастващото потребление и намаляващите инвестиции. Според него тези процеси задълбочават дефицита по текущата сметка на платежния баланс.

Този двоен дефицит за нашата икономика означава едно – взимаме заеми, потребяваме и финансираме останалия свят чрез превишението на вноса над износа Владислав Горанов

Той критикува управляващите, че въпреки парламентарното си мнозинство не успяват да намерят решения на икономическите проблеми. Горанов припомни, че в началото от ГЕРБ са дали време на кабинета и са избягвали критики към него за състоянието на икономиката.

„Не всички фактори са вътрешни, но сегашното правителство, освен че допуска огромни комуникационни дефицити, не смее да инвестира и част от спадащия си рейтинг в това да промени следата към нещо по-добро“, заяви той.

Според Горанов оценката на Standard & Poor’s ще бъде повод за сериозен дебат при предстоящото първо гласуване на бюджета през следващата седмица.

„Управлението не успява да адресира нито един от проблемите, с които нашето общество се сблъсква. И за съжаление, ни губи времето“, каза още той.

Теменужка Петкова: Бюджетът е илюзия за консолидация, S&P предупреждава правителството за риска от понижаване на рейтинга

Международната рейтингова агенция Standard & Poor’s отправя ясен сигнал към българското правителство за необходимостта от бюджетна консолидация. Ако не бъдат предприети мерки за ограничаване на разходите и овладяване на дефицита, кредитният рейтинг на страната може да бъде понижен. Това заяви Теменужка Петкова.

По думите ѝ предложеният проект на държавен бюджет не предвижда реална бюджетна консолидация. Петкова посочи, че при преглед на консолидираната фискална програма не се вижда съществено намаляване на разходите, нито предприемане на реформи.

„Ако направим един бърз преглед на консолидираната фискална програма по предложения проект на закон за държавния бюджет, който все още не е внесен в Българския парламент, ще видим, че такава консолидация няма“, коментира тя.

Бившият финансов министър отправи критики към управляващите за твърденията им, че предишните кабинети са използвали счетоводни трикове при управлението на публичните финанси.

Според нея единственото съществено намаление е при капиталовите разходи, но то се дължи на приключването на Плана за възстановяване и устойчивост, а не на целенасочени действия на правителството.

„Надявам се правителството на господин Радев да не прояви традиционната си арогантност и високомерие и наистина да се запознае много сериозно с оценката на Standard & Poor’s. Необходимо е да предприемем действия, така че да не въвлечем страната ни в допълнителни финансови кризи и проблеми“, заяви бившият финансов министър.

В изказването си тя засегна и решението на правителството да оттегли предложените промени в Закона за личната помощ. Според нея случилото се показва липса на прозрачност и опит на управляващите да проверят обществените реакции, преди да поемат политическа отговорност.

„Допреди няколко дни управляващите от „Прогресивна България“ ни убеждаваха колко хубави са промените, които са направили в Закона за личната помощ. Но след като видяха реакцията на опозицията и на българското общество, веднага дадоха заден и вчера правителството обяви, че оттегля направените промени“, коментира тя.

По думите ѝ управляващите са се опитали да избегнат пряката политическа отговорност, като са оставили парламентарното мнозинство да провери обществените нагласи.

Това поведение е най-малкото некоректно и нечестно спрямо българските граждани Теменужка Петкова

„Наистина се надявам правителството да разчете правилно сигнала на международната рейтингова агенция и да направи всичко необходимо, така че да не въвлече България във все по-голяма криза“, каза още Петкова.