Яхти за 150 милиона евро, срещи със световни знаменитости и живот сред най-богатите хора на планетата. Зад този свят на лукс стои един българин – Стаси Анастасов. Но какво му е струвал пътят до върха и защо най-щастливите му спомени нямат нищо общо с милионите?

Той е роден в Плевен. Семейството няма големи финансови възможности, но родителите му правят всичко възможно да му осигурят добро образование. „Винаги бях най-бедният понеже моите родители ме слагаха в много хубави училища. Това беше едно нещо, което те, без да са бизнесмени, знаеха, че трябва да инвестират във бъдещето на сина си”, обяснява той.

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Пътят към международния бизнес не е този, който Стаси първоначално си представя. Като млад мечтае да бъде журналист. „Много обичам да чета и пиша. От много ранна възраст съм писал, но никога не направих кариера нито като писател, а журналистиката по моето време беше най-трудно да се влезе в университет”, споделя Стаси.

Днес той ръководи една от най-престижните компании за луксозни яхти в света. Някои от тях струват десетки милиони евро. В свят, в който всичко може да се промени, има нещо, което за Стаси остава непроменено – връзката му с България.

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