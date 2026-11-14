Превозвачи излязоха на протест заради забраната за движение на тежкотоварни автомобили по пътя между Велинград и Якоруда. Недоволните настояват Агенция „Пътна инфраструктура“ да отмени ограничението, тъй като според тях преминаването на камиони през участъка е възможно и безопасно.

На мястото има срутена отсечка, заради която движението на тежкотоварни автомобили е спряно. Шофьорите обаче посочват, че по пътя продължават да се движат леки автомобили и автобуси, включително пълни с пътници. Според тях едното платно е стабилно и може да бъде използвано, докато продължават ремонтните дейности.

Протестиращите предлагат да бъдат предприети спешни мерки за укрепване на алтернативната настилка встрани от засегнатия участък. По думите им това може да позволи безопасно преминаване на камионите, докато строителните работи продължават.

Заради забраната тежкотоварните автомобили трябва да използват обходен маршрут през Гоце Делчев, Доспат и Сърница. Това удължава пътуването с около два часа и увеличава разходите за гориво. Шофьорите предупреждават, че при снеговалеж преминаването по обходния път може да стане още по-трудно.

Според превозвачите ограничението се отразява пряко на бизнеса - намаляват поръчките, а разходите за транспорт на стоките се увеличават.