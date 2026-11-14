Търговски кораб, плаващ под флага на Палау, е бил поразен от безпилотен летателен апарат в териториалните води на Румъния. При атаката е повреден един от товарните кранове на плавателния съд. Няма пострадали членове на екипажа. Това потвърдиха официално румънските власти.

Инцидентът е станал в късните часове на 13 ноември, около 21:40 ч. Цел на атаката е бил корабът за генерални товари LARISSA 1. Това е вторият потвърден случай на поразен търговски кораб в териториалното море на Румъния.

По-рано днес министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опреа посети Констанца. Той заяви, че институционалното сътрудничество между Военноморските сили, Министерството на вътрешните работи и Бреговата охрана функционира успешно.

BREAKING: A cargo ship has been struck by a drone overnight in Romanian territorial waters, near Sfântu Gheorghe, according to sources cited by Antena 3 CNN. The vessel, identified as the Larissa (IMO 9154268), was reportedly hit at around 21:40 on Friday evening, approximately 6.8 nautical miles northeast of Sfântu Gheorghe, while heading towards the Sulina roadstead before continuing its journey to Ukraine. The ship's captain informed naval authorities in Sulina that no crew members were injured and that the impact did not cause a fire. According to initial reports, the drone destroyed the cargo vessel's loading crane. — GeoInsider (@InsiderGeo) November 14, 2026

Междувременно в събота сутринта румънската система за радарно наблюдение е засякла въздушна цел в района на Змийския остров в Черно море, съобщиха от Министерството на националната отбрана.

Два изтребителя F-16 от румънските военновъздушни сили, намиращи се в бойна готовност, са излетели от 86-а въздушна база във Фетешти. Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети мерки за предупреждаване на населението в източната част на окръг Тулча.

В 04:45 ч. е изпратено първото съобщение чрез системата RO-Alert за жителите в района. В 05:39 ч. е последвало второ предупреждение, този път за северната част на окръга. Въздушната тревога е отменена в 05:52 ч.

Какво се знае за поразения кораб

LARISSA 1 е кораб за генерални товари, построен през 1999 г. и плаващ под флага на Палау. Плавателният съд е с дедуейт 17 064 тона. Според справка на Maritime.bg той е собственост и се управлява от компании, базирани в Турция.

Снимка: Marine Traffic

Корабът е пристигнал в района преди около седем дни след преход от Бизерта, Тунис. Обявеният му маршрут е бил от Бизерта през рейда край Сулина към Украйна.

След атаката плавателният съд е останал на котва в румънски води. Последните посочени данни за позицията му са от 14 ноември, 12:30 ч. Тогава той се е намирал на около 7,4 морски мили (13,8 км) от Сфънту Георге.

Според румънския министър на отбраната сигурността на корабоплаването в Черно море е изправена пред променена среда. Той съобщи, че Военноморските сили и Граничната полиция провеждат редовни съвместни патрули в изключителната икономическа зона на страната.

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