Търговски кораб, плаващ под флага на Палау, е бил поразен от безпилотен летателен апарат в териториалните води на Румъния. При атаката е повреден един от товарните кранове на плавателния съд. Няма пострадали членове на екипажа. Това потвърдиха официално румънските власти.

Инцидентът е станал в късните часове на 13 ноември, около 21:40 ч. Цел на атаката е бил корабът за генерални товари LARISSA 1. Това е вторият потвърден случай на поразен търговски кораб в териториалното море на Румъния.

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По-рано днес министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опреа посети Констанца. Той заяви, че институционалното сътрудничество между Военноморските сили, Министерството на вътрешните работи и Бреговата охрана функционира успешно.

Междувременно в събота сутринта румънската система за радарно наблюдение е засякла въздушна цел в района на Змийския остров в Черно море, съобщиха от Министерството на националната отбрана.

Два изтребителя F-16 от румънските военновъздушни сили, намиращи се в бойна готовност, са излетели от 86-а въздушна база във Фетешти. Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети мерки за предупреждаване на населението в източната част на окръг Тулча.

В 04:45 ч. е изпратено първото съобщение чрез системата RO-Alert за жителите в района. В 05:39 ч. е последвало второ предупреждение, този път за северната част на окръга. Въздушната тревога е отменена в 05:52 ч.

  • Какво се знае за поразения кораб

LARISSA 1 е кораб за генерални товари, построен през 1999 г. и плаващ под флага на Палау. Плавателният съд е с дедуейт 17 064 тона. Според справка на Maritime.bg той е собственост и се управлява от компании, базирани в Турция.

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Снимка: Marine Traffic

Корабът е пристигнал в района преди около седем дни след преход от Бизерта, Тунис. Обявеният му маршрут е бил от Бизерта през рейда край Сулина към Украйна.

След атаката плавателният съд е останал на котва в румънски води. Последните посочени данни за позицията му са от 14 ноември, 12:30 ч. Тогава той се е намирал на около 7,4 морски мили (13,8 км) от Сфънту Георге.

Според румънския министър на отбраната сигурността на корабоплаването в Черно море е изправена пред променена среда. Той съобщи, че Военноморските сили и Граничната полиция провеждат редовни съвместни патрули в изключителната икономическа зона на страната.

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Редактор: Георги Иванов

Източник: maritime.bg