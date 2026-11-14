Как работи системата за спешна медицинска помощ по въздух и при какви условия се изпраща медицински хеликоптер? След поредицата от тежки инциденти тези въпроси стават все по-актуални. В търсене на отговорите в „Темата на NOVA” Деница Суруджийска и операторът Андрей Стоилов влизат в сърцето на хеликоптерното спасяване.

На 13 септември 2026 г. 40-годишният Илиян Бояджиев пострадва тежко при инцидент в Осоговската планина. Въпреки травмите и силната болка той успява да събере сили и да се обади по телефона, за да потърси помощ. Двама спасители с куче се отправят към мястото и откриват мъжа след около час. Състоянието на Бояджиев е критично.

Историята на Илия е част от реалността, в която всяка минута може да бъде решаваща. Кога пациентите могат да разчитат на въздушна линейка, как се преценява необходимостта от такава помощ и какъв е капацитетът на системата у нас? Поглед отвътре към реална спасителна мисия с въздушна линейка – гледайте в „Темата на NOVA“ веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.