Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров обвини управляващите, че премахват националните механизми за ограничаване на бюджетния дефицит, вместо да затягат фискалната дисциплина. Според него България трябва да има собствени, още по-строги правила за контрол на публичните финанси. Това заяви той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Непосредствената ни цел за този бюджет е да бъде пренаписан. Да оправим големите бели, които има вътре. Ако от „Прогресивна България“ продължават да упорстват по същия начин сами ще предизвикат протести“, поясни той.

„В Закона за публичните финанси и Закона за Фискалния съвет има национални колективни механизми, които намаляват дефицита. Какво прави Радев с тях? Маха ги с обяснението, че нямаме нужда от тях. Имало европейски, те стигали, но не стигат. България трябва да има собствени, още по-строги правила. Ние от „Демократична България“ ще предложим такива“, коментира Димитров.

Депутатът посочи и негативната оценка на международната рейтингова агенция Standard & Poor's. Тя промени перспективата по дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна.

„Имаме международна компания Standard & Poor's с негативна оценка за бюджетите на Радев. Имаме Фискалния съвет, специализиран орган за фискална политика, с негативна оценка. Ние като опозиция също даваме негативна оценка. Кой друг трябва да дойде и да им каже на тези хора, че бюджетът им води страната към катастрофа?“, заяви депутатът.

Според него високите цени на горивата, затруднените доставки и големите бюджетни дефицити създават допълнителни рискове за икономиката и инфлацията.

Димитров определи като нереалистично очакването бизнесът да компенсира спада на инвестициите при влошаваща се инвестиционна среда. Като алтернатива той посочи внесения от „Демократична България“ законопроект за нулева ставка върху реинвестираната печалба.

По отношение на социалните мерки депутатът заяви, че формацията подготвя собствен пакет за подкрепа на семействата. Той разкритикува и разходите за инфраструктурни проекти.

„Ако продължават да правят магистрали, които са по 20, 40 и повече милиона евро на километър, и пътища с такива цени, е ясно, че сметката не може да излезе“, заяви Мартин Димитров.

Целия разговор гледайте във видеото.