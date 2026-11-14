Спирането на полетите в САЩ не се дължи на чуждестранна намеса, каза днес американският министър на транспорта Шон Дъфи, цитиран от "Ройтерс".

Министърът добави, че самолетите вече излитат и кацат на летищата, но отражението на техническия проблем може да бъде усетено още няколко дни. Служители казаха, че системата ще се възвърне към нормален режим на работа навреме за натоварения въздушен трафик по време на Деня на благодарността, посочва Асошиетед прес.

Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд заяви, че въздушното движение в САЩ би трябвало да се възстанови от най-голямото прекъсване от 25 години насам до края на утрешния ден.

Служителят каза, че днес "все още ще има закъснения и отмяна на полети", но увери, че "най-лошото вече е отминало".