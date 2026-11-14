Жителите на град Крива паланка в Северна Македония от години се опитват да се справят с огромно стадо от над 1000 свободно движещи се крави. Животните слизат от околните хълмове, често през нощта, и унищожават градини, овощни насаждения и земеделски култури.

Проблемът засяга около 19 000 души в североизточната част на страната. Освен щетите по земеделските площи, кравите създават опасност за водоснабдяването на града и за движението по пътя към България.

По думите на кмета Сашко Митовски броят на животните е нараснал от около 400 преди четири години до над 1000 в момента. Заради липсата на действия от страна на институциите местните жители организират протести.

„Свикахме кризисен щаб, защото стигнахме до извода, че от години нито една от отговорните институции не е показала желание, ангажираност, капацитет или ресурси, за да реши проблема“, заяви Митовски.

Имало е и смъртен случай, свързан със свободно движещия се добитък. По разказ на кмета, преди няколко години жена от село Варовиште била нападната и съборена от крава. Докато се опитвала да избяга, получила сърдечен удар и починала на място. Митовски посочва случая като пример за тежките последици от липсата на контрол върху животните.

Udder Chaos: North Macedonian Mayor Calls for Crackdown on Rogue Cattle. A bizarre agricultural crisis is unfolding in northern North Macedonia, where roughly 1,000 free-roaming cows have effectively overrun the municipality of Kriva Palanka. Local authorities report that the wandering herd is wreaking havoc across the region, trampling private farmland and damaging municipal property. With local officials overwhelmed by the sheer scale of the bovine disruption, the mayor has officially asked the national government to declare a 30-day state of crisis. If approved, the emergency declaration will mobilize state-level assistance to safely round up the stray livestock, protect local crops, and bring the unusual standoff to an end. #Cattle #Macedonia https://t.co/wFlFgiALNe — tippinsights (@TippInsightsHQ) November 13, 2026

Кметът поиска извънредно положение

Според градоначалника животните се движат свободно из Крива паланка и още 34 околни села. Той настоява правителството на премиера Християн Мицкоски да обяви 30-дневно извънредно положение в общината. Така институциите ще разполагат с необходимите средства и правомощия, за да овладеят ситуацията.

В основата на проблема е неизпълнена заповед на Агенцията по храните и ветеринарните въпроси от 2024 г. Тя предвижда изземването на стадото от тримата му собственици. Кметът обаче твърди, че агенцията не е предприела необходимите действия, а общината няма законово основание сама да се намеси.

„От 2024 г. стадото е собственост на Агенцията по храните и ветеринарните въпроси. Абсурдното е, че самата агенция е издала заповедта за изземване, но не я изпълнява“, посочи Митовски.

Животните унищожават насаждения и застрашават движението

71-годишният Лазо Стаменковски, който живее в покрайнините на града, разказва, че кравите са унищожили повече от 150 дървета в овощната му градина.

„Постоянно унищожават продукцията в градината ми, излизат на главния път и застрашават безопасността на движението по пътя към България“, казва той.

Миналата година няколко животни умрели в близост до основните водоизточници на града. Според кмета това е създало риск от замърсяване на водоснабдяването.

Част от жителите смятат, че вината не е на животните, а на институциите, които не са решили проблема. По думите им напрежението е довело и до случаи, в които разгневени хора са пребивали или дори са колели крави.

„Правителството носи отговорност за всичко, което ни се случва. Не само сегашното, но и всички предишни правителства. Всички страдаме – и хората, и животните“, коментира 59-годишната Венка Николова.

Съдебно дело срещу собственик се провалило

Миналата година един от собствениците на стадото бил обвинен и задържан заради възпрепятстване на опит на агенцията да изземе животните. Според кмета обаче мъжът бил освободен, след като инспектор на агенцията заявил пред съда, че не е имало пречка за изпълнението на операцията.

Митовски твърди, че случаят включва нарушения на различни нива и че е трудно да се установи докъде се простира отговорността. От правителството не са коментирали незабавно запитването на Асошиейтед прес.

По оценки, базирани на актуалните пазарни цени на добитъка, стойността на стадото е между 360 000 и 570 000 евро. Някои жители предлагат животните да бъдат продадени на достъпни цени, за да могат хора да ги купят и да се грижат за тях.

Според Венка Николова ситуацията е още по-неразбираема на фона на факта, че Северна Македония внася месо, мляко, зеленчуци и плодове, докато над 1000 крави се разхождат без контрол и унищожават земеделска продукция.