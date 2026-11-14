Жителите на град Крива паланка в Северна Македония от години се опитват да се справят с огромно стадо от над 1000 свободно движещи се крави. Животните слизат от околните хълмове, често през нощта, и унищожават градини, овощни насаждения и земеделски култури.

Проблемът засяга около 19 000 души в североизточната част на страната. Освен щетите по земеделските площи, кравите създават опасност за водоснабдяването на града и за движението по пътя към България.

По думите на кмета Сашко Митовски броят на животните е нараснал от около 400 преди четири години до над 1000 в момента. Заради липсата на действия от страна на институциите местните жители организират протести.

По темата

„Свикахме кризисен щаб, защото стигнахме до извода, че от години нито една от отговорните институции не е показала желание, ангажираност, капацитет или ресурси, за да реши проблема“, заяви Митовски.

Имало е и смъртен случай, свързан със свободно движещия се добитък. По разказ на кмета, преди няколко години жена от село Варовиште била нападната и съборена от крава. Докато се опитвала да избяга, получила сърдечен удар и починала на място. Митовски посочва случая като пример за тежките последици от липсата на контрол върху животните.

  • Кметът поиска извънредно положение

Според градоначалника животните се движат свободно из Крива паланка и още 34 околни села. Той настоява правителството на премиера Християн Мицкоски да обяви 30-дневно извънредно положение в общината. Така институциите ще разполагат с необходимите средства и правомощия, за да овладеят ситуацията.

В основата на проблема е неизпълнена заповед на Агенцията по храните и ветеринарните въпроси от 2024 г. Тя предвижда изземването на стадото от тримата му собственици. Кметът обаче твърди, че агенцията не е предприела необходимите действия, а общината няма законово основание сама да се намеси.

„От 2024 г. стадото е собственост на Агенцията по храните и ветеринарните въпроси. Абсурдното е, че самата агенция е издала заповедта за изземване, но не я изпълнява“, посочи Митовски.

  • Животните унищожават насаждения и застрашават движението

71-годишният Лазо Стаменковски, който живее в покрайнините на града, разказва, че кравите са унищожили повече от 150 дървета в овощната му градина.

„Постоянно унищожават продукцията в градината ми, излизат на главния път и застрашават безопасността на движението по пътя към България“, казва той.

Миналата година няколко животни умрели в близост до основните водоизточници на града. Според кмета това е създало риск от замърсяване на водоснабдяването.

Част от жителите смятат, че вината не е на животните, а на институциите, които не са решили проблема. По думите им напрежението е довело и до случаи, в които разгневени хора са пребивали или дори са колели крави.

„Правителството носи отговорност за всичко, което ни се случва. Не само сегашното, но и всички предишни правителства. Всички страдаме – и хората, и животните“, коментира 59-годишната Венка Николова.

  • Съдебно дело срещу собственик се провалило

Миналата година един от собствениците на стадото бил обвинен и задържан заради възпрепятстване на опит на агенцията да изземе животните. Според кмета обаче мъжът бил освободен, след като инспектор на агенцията заявил пред съда, че не е имало пречка за изпълнението на операцията.

Митовски твърди, че случаят включва нарушения на различни нива и че е трудно да се установи докъде се простира отговорността. От правителството не са коментирали незабавно запитването на Асошиейтед прес.

По оценки, базирани на актуалните пазарни цени на добитъка, стойността на стадото е между 360 000 и 570 000 евро. Някои жители предлагат животните да бъдат продадени на достъпни цени, за да могат хора да ги купят и да се грижат за тях.

Според Венка Николова ситуацията е още по-неразбираема на фона на факта, че Северна Македония внася месо, мляко, зеленчуци и плодове, докато над 1000 крави се разхождат без контрол и унищожават земеделска продукция.

Редактор: Георги Иванов

Източник: ABC News, Skopje.mk