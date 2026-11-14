13 станаха жертвите на тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия”. 42-годишен мъж от Елхово е починал в болница „Дева Мария” в Бургас.

Тежкият пътен инцидент стана сутринта на 10 ноември между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ на автомагистрала „Тракия“. По информация на МВР първата катастрофа станала в платното към Бургас, където товарен автомобил препречил пътя на автобус. Последвали сблъсъци с други превозни средства. Втората верижна катастрофа възникнала в посока София.

В двата инцидента са участвали общо 86 превозни средства. Над 50 души бяха ранени. Гъста мъгла е ограничавала видимостта в района, като според свидетелски разкази тя внезапно е намаляла до едва 10 метра.

11 ноември бе обявен за ден на национален траур.

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