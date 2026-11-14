Унгарските власти откриха 18 милиона долара в брой в имот на бившия министър на регионалното развитие Миклош Шестак от правителството на Виктор Орбан. Част от парите били заровени в пакети в земята, а останалите – укрити в селскостопански постройки, склад и таен сейф. Сумата била в унгарски форинти, щатски долари и евро.

До откритието се стигнало след двудневна операция на следователите в Будапеща и още три локации.

Миклош Шестак е разследван за корупция. Той е заподозрян в източването на над 37 милиона долара чрез обществени поръчки за доставка на автобуси и изпълнение на строителни проекти.