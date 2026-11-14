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Американските преговарящи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са предложили Украйна да се откаже от Донбас в замяна на членство в НАТО. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след срещата си с двамата пратеници на американския президент.
„Това беше първият път, в който подобна идея се обсъжда“, каза Зеленски пред украински и западни журналисти.
По думите му подробностите около предложението все още не са ясни. Украинският президент заяви, че ако страната получи предложение, включващо гаранции за сигурност, липса на ограничения за украинската армия и средства за възстановяване, той би подложил въпроса на референдум.
Редактор: Георги Иванов